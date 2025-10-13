В Благовещенске обновили 466 метров дороги по улице Горького

Движение запустили на отремонтированном по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» участке улицы Горького в Благовещенске. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
Работы провели на отрезке, расположенном между улицами Мухина и Артиллерийской. Его протяженность — 466 м. Специалисты заменили там асфальтовое покрытие проезжей части и нанесли разметку.
Уточним, что работы на улице Горького проводят поэтапно. Всего специалисты должны обновить 1,7 км этой транспортной артерии. При этом работы уже завершают на участке от Загородной улицы до Артиллерийской. Также в порядок приводят отрезок между Калинина и Мухина. А закончить ремонт дороги полностью на всех участках планируют к концу октября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.