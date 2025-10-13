В Благовещенске обновили 466 метров дороги по улице Горького

Уточним, что работы на улице Горького проводят поэтапно. Всего специалисты должны обновить 1,7 км этой транспортной артерии. При этом работы уже завершают на участке от Загородной улицы до Артиллерийской. Также в порядок приводят отрезок между Калинина и Мухина. А закончить ремонт дороги полностью на всех участках планируют к концу октября.