Под Самарой хотят построить новый мост в селе Спиридоновка

Новый мост может появиться в Самарской области. Его хотят построить в селе Спиридоновка Волжского района через реку Самара. Вопрос о конкретных сроках начала строительства задали в комментариях под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева ВКонтакте.
«Строительство моста начнем при наличии дополнительного финансирования», — ответила на обращение пресс-служба министерства транспорта Самарской области.
О планах строить новый мост говорили еще несколько лет назад, но пока работу над объектом так и не начали. Старый мост разрушил ледовый затор. В 2024 году предлагали его восстановить.