Центр Кишинева перекрывают до 15 октября: Будем праздновать День города

В понедельник, 13 октября, в 22:00 в Кишинёве вступают в силу ограничения движения общественного транспорта. Это связано с подготовкой к Храмовому празднику города, который отмечается 14 октября.
Проспект Штефан чел Маре будет частично закрыт на участке между улицами В. Александри и митрополит Г. Банулеску-Бодони до 15 октября, 05:00, с перенаправлением транспорта на соседние улицы.
