В Прикамье растет интерес к сотрудникам с навыками работы с ИИ

В Пермском крае работодатели всё чаще хотят, чтобы их сотрудники умели работать с искусственным интеллектом. За последние девять месяцев таких вакансий стало на треть больше.
Теперь знания в области ИИ ждут не только дизайнеров, но и инженеров, менеджеров по продажам и специалистов по кадрам. Чаще всего эти навыки ищут у маркетологов, инженеров и менеджеров по работе с клиентами.
— Технологии должны упрощать жизнь людям. Например, его компания запускает умного помощника для специалистов по подбору персонала. Этот помощник будет сам писать тексты вакансий и рассылать приглашения кандидатам, что позволит рекрутерам тратить меньше времени на рутину и больше — на живое общение, — пояснил глава рекрутинговой компании hh.ru Дмитрий Сергиенков.