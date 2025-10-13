В Омской области 60 населённых пунктов оказались полностью заброшены

В Омской области обнаружено почти 60 населённых пунктов, в которых больше не проживает ни одного человека. Эти сёла, деревни и полустанки остаются только на карте и в документах, сообщает Омскстат. Большинство таких заброшенных мест расположены в северных районах, но есть и на юге региона.
Как сообщает NGS55 со ссылкой на данные, предоставленные Омскстатом, эти населённые пункты фактически исчезли, но официально ещё числятся на бумаге. Заброшенные деревни и разъезды встречаются в 25 из 32 сельских районов Омской области. Примечательно, что большинство из них сосредоточено в северных районах, таких как Усть-Ишимский (8 населённых пунктов), Знаменский (7), Тарский (7), Седельниковский (3) и Муромцевский (3).
Тем не менее, заброшенные сёла есть и на юге области. Например, в Русско-Полянском районе находятся четыре таких населённых пункта, в Полтавском и Павлоградском — по два. В некоторых случаях деревни были полностью стёрты с лица земли. Так, в Черлакском районе исчезла деревня Букино, где не осталось ни одного дома.
Эксперты отмечают, что такие явления связаны с миграцией населения в большие города и ухудшением экономической ситуации в сельской местности, что приводит к постепенному исчезновению целых сёл.