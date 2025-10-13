В Омской области 60 населённых пунктов оказались полностью заброшены

Тем не менее, заброшенные сёла есть и на юге области. Например, в Русско-Полянском районе находятся четыре таких населённых пункта, в Полтавском и Павлоградском — по два. В некоторых случаях деревни были полностью стёрты с лица земли. Так, в Черлакском районе исчезла деревня Букино, где не осталось ни одного дома.