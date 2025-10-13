В селе Октябрьском Северной Осетии отремонтируют Дворец культуры

Капитальный ремонт проведут во Дворце культуры в селе Октябрьском в Северной Осетии в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации местного самоуправления Пригородного муниципального района.
Во время работ специалисты утеплят подвальное помещение, обновят там вентиляционную систему и нанесут гидроизоляционное покрытие. А в самом здании заменят кровлю и окна. Помимо этого, все исторические элементы архитектуры, включая потолок и лестницы, отреставрируют.
Во Дворце культуры занимаются более 700 жителей близлежащих сел. Для них работают 18 кружков. Дворец снова откроет свои двери для посетителей в 2027 году, когда специалисты завершат в нем все работы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.