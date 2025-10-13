Лукашенко предупредил Лугину про последний шанс, сказав, что преклоняется перед женщинами

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 13 октября, предупредил нового председателя предприятия «Камволь» Татьяну Лугину про последний шанс. Подробности пишет телеграм-канал «Пул Первого».
— Я вообще преклоняюсь перед женщинами всегда. И на такой должности вам придется работать непростой — руководителем. Но должен сказать, что это последний шанс для вас, — заявил глава государства, обращаясь к главе «Камволя».
Президент Беларуси предупредил, что, если сработать не удастся, «я больше с вами разговаривать не буду».
Вы грамотные, опытные. Меньше разговоров — больше дела, — акцентировал внимание глава государства.
Ранее мы писали, что замглавы Минска Надежда Лазаревич стала главой Беллегпрома, чей бывший председатель Татьяна Лугина ушла на «Камволь».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусскому легпрому придется жить в конкуренции.
Кстати, Минтруда сказало, что 14-дневный отпуск отца может стать частично оплачиваемым в Беларуси.