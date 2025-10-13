Систему факультетов запустили в нижегородской «Школе 800»

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Новую систему разрабатывали совместно со школьниками в ходе обсуждения и голосования. Теперь по факультетам будут распределять учеников 5−8 классов. Каждый факультет относится к одному из четырех направлений: «Разум», «Сердце», «Полет» и «Выбор».
Распределение учеников происходит случайным образом. У каждого факультета есть свое название, легенда, цвет, символ, девиз и место собраний. В течение года ученики участвуют в рейтинговой системе и зарабатывают баллы за индивидуальные и командные достижения.
В конце года победивший факультет получает кубок, а самый активный ученик — звание «Флагман факультета».
Напомним, 890 млн рублей выделили на строительство корпуса школы № 103 в Нижнем Новгороде.