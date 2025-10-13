Систему факультетов запустили в нижегородской «Школе 800»

Новую систему разрабатывали совместно со школьниками в ходе обсуждения и голосования. Теперь по факультетам будут распределять учеников 5−8 классов. Каждый факультет относится к одному из четырех направлений: «Разум», «Сердце», «Полет» и «Выбор».