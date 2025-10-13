Создана устойчивая система для удаления лактозы из молочных продуктов

Последующие опыты с этими капсулами показали, что они фактически не мешают взаимодействиям молекул фермента и молочного сахара, а также при этом позволяют использовать его на протяжении как минимум пяти циклов обработки молочной продукции. В перспективе, это позволит заметно снизить стоимость производства низколактозного и безлактозного молока, лишенного тех недостатков, которые характерны для этих продуктов сегодня, подытожили ученые.