В Первоуральске состоялась акция «10 000 шагов к жизни»

Акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная ко Всемирному дню сердца, прошла 5 октября в Первоуральске в Свердловской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в муниципальном бюджетном учреждении физической культуры и спорта «Старт».
В акции приняли участие более 40 человек. Во время оздоровительной прогулки им рассказали о пользе физической активности, ее значимости для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и повышения качества жизни.
«Каждый шаг имеет значение! Присоединиться к таким мероприятиям — значит не только заботиться о своем здоровье, но и поддерживать окружающих. Мы призываем всех не ограничиваться одним мероприятием, а продолжать активно двигаться и заботиться о своих сердцах», — отметили организаторы акции.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.