Жителям четырех улиц Воронежа отключат воду на время ремонта

Водоканал предупредил воронежцев об отключении воды 15 октября в связи с плановым ремонтом.
На ул. 9 Января, 214 коммунальщики будут менять запорную арматуру диаметром 200 мм. Поэтому холодную воду ограничат с 9.30 до 16.00 жителям четырех улиц: 9 Января, 170−256, 189−211, ул. Гайдара, ул. Жемчужная, 1, 3, ул. Малаховского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
После отключения вода на некоторое время может изменить цвет. Достаточно ее просто слить, сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы.