Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям четырех улиц Воронежа отключат воду на время ремонта

Плановые работы пройдут 15 октября на ул.9 Января.

Источник: Комсомольская правда

Водоканал предупредил воронежцев об отключении воды 15 октября в связи с плановым ремонтом.

На ул. 9 Января, 214 коммунальщики будут менять запорную арматуру диаметром 200 мм. Поэтому холодную воду ограничат с 9.30 до 16.00 жителям четырех улиц: 9 Января, 170−256, 189−211, ул. Гайдара, ул. Жемчужная, 1, 3, ул. Малаховского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

После отключения вода на некоторое время может изменить цвет. Достаточно ее просто слить, сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы.