Лукашенко допустил, что концерн «Беллегпром» может стать министерством

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 13 октября, допустил, что концерн «Беллегпром» может стать министерством. Подробности сообщает БелТА.
Глава государства во время согласования на должность председателя концерна «Беллегпром» Надежды Лазаревич (подробнее мы писали здесь), отметил, что названная должность фактически министерская.
— Тут нам надо еще посмотреть по реформированию системы управления. Может быть, создать министерство без всяких этих концернов, — высказал мнение президент Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, если это нужно будет, то где-то что-то добавят, а где-то что-то заберут. Он обратил внимание на то, что указанное будут смотреть отдельно.
