Проект изменений в бюджет Иркутской области отправлен на доработку

Власти рассмотрели проект поправок в основной финансовый документ Иркутской области на 2025 год. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Заксобрании, было принято решение отправить законопроект на доработку.
Обсуждаемые корректировки предполагали снижение прогнозируемых доходов на 3,2 млрд рублей, до 288,1 млрд, а также уменьшение расходной части на 1,9 млрд рублей, до 314,6 млрд. Однако, по мнению депутатов, представленный документ требует более проработанных механизмов для стабилизации экономической ситуации.
— Депутатский корпус неоднократно выражал заинтересованность в конструктивном диалоге, внося предложения по комплексному решению задач. Однако доходная часть бюджета на протяжении пяти лет остается стабильной, не показывая значительной динамики. Анализ текущих показателей подтверждает необходимость совершенствовать управление финансовыми ресурсами, — отметил председатель Заксобрания Александр Ведерников.
Особое внимание было уделено ключевым социальным обязательствам. Депутаты настаивают на гарантированном финансировании заработных плат учителей и врачей в декабре, а также на сохранении объемов поддержки для программ «Народных инициатив» и «Есть Решение!».
