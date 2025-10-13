Проект изменений в бюджет Иркутской области отправлен на доработку

Обсуждаемые корректировки предполагали снижение прогнозируемых доходов на 3,2 млрд рублей, до 288,1 млрд, а также уменьшение расходной части на 1,9 млрд рублей, до 314,6 млрд. Однако, по мнению депутатов, представленный документ требует более проработанных механизмов для стабилизации экономической ситуации.