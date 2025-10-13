Полиция задержала омича по подозрению в угоне автомобиля и грабеже

В Октябрьском округе Омска сотрудники полиции задержали 19-летнего местного жителя. Ему вменили угон отечественного авто и грабеж. Первое заявление поступило от 18-летнего студента колледжа, сообщившего о неправомерном завладении его ВАЗ-21154. Подробностями поделились в УМВД.
Инцидент произошел на остановке общественного транспорта «Магазин “Фиалка”, где автовладелец катался с малознакомым молодым человеком. Подозреваемый грубо потребовал передать ему управление машиной. Когда хозяин вышел из салона, преступник уехал на чужом автомобиле стоимостью 120 тысяч рублей.
Фото: УМВД России по Омской области.
Полицейским удалось установить, что этот же фигурант причастен к грабежу на остановке «Рубин», где открыто похитил у 17-летнего жителя мобильный телефон стоимостью 7 тысяч рублей.
Все похищенное имущество изъяли и вернули законным владельцам. По фактам совершения преступлений возбудили два уголовных дела.
Ранее задержанный уже имел судимость за пьяное вождение.
Ранее мы писали, что гражданина Германии отправили на принудительные работы в Омске.