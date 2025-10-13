Полиция задержала омича по подозрению в угоне автомобиля и грабеже

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта «Магазин “Фиалка”, где автовладелец катался с малознакомым молодым человеком. Подозреваемый грубо потребовал передать ему управление машиной. Когда хозяин вышел из салона, преступник уехал на чужом автомобиле стоимостью 120 тысяч рублей.