Здание ростовской филармонии не признали объектом культурного наследия

Здание Ростовской государственной филармонии не признали объектом культурного наследия. Такое решение приняли на заседании рабочей группы комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве региона.
Эксперты не нашли оснований включать здание филармонии в перечень выявленных объектов культурного наследия области.
— Для установления историко-культурной ценности объекта были проведены натурные обследования, исследованы книги и статьи об истории Ростова-на-Дону, публикации дореволюционных газет и справочные издания, — отметила председатель комитета Ирина Коробова.
Напомним, с 28 августа, на основании предписания комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области, в Ростовской филармонии был приостановлен капитальный ремонт. Теперь работы будут возобновлены.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!