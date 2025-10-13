Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Здание ростовской филармонии не признали объектом культурного наследия

После отказа в статусе памятника ремонт ростовской филармонии продолжат.

Источник: Комсомольская правда

Здание Ростовской государственной филармонии не признали объектом культурного наследия. Такое решение приняли на заседании рабочей группы комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Эксперты не нашли оснований включать здание филармонии в перечень выявленных объектов культурного наследия области.

— Для установления историко-культурной ценности объекта были проведены натурные обследования, исследованы книги и статьи об истории Ростова-на-Дону, публикации дореволюционных газет и справочные издания, — отметила председатель комитета Ирина Коробова.

Напомним, с 28 августа, на основании предписания комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области, в Ростовской филармонии был приостановлен капитальный ремонт. Теперь работы будут возобновлены.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!