В Пермском крае отремонтируют Чайковский историко-художественный музей

Здание Чайковского историко-художественного музея в Пермском крае комплексно обновят в 2026 году в соответствии с целями и задачами национального проекта «Семья». Об этом сообщил глава администрации Чайковского городского округа Алексей Агафонов.
Работы проведут в корпусе, расположенном по улице Мира, 21 в Чайковском. Там планируют отремонтировать фасад, кровлю и внутренние помещения.
«Хотя в течение последних лет на постоянной основе большое внимание уделяли экспозиционным залам, их обустройству и ремонту, оснащению музея оборудованием, именно капитальное преобразование мы ждали давно. Музей становится центром притяжения жителей и гостей Чайковского. Для нас важно, чтобы он выглядел современно и привлекательно, создавая уникальное культурное пространство», — подчеркнул Агафонов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.