Власти Владивостока сообщили, когда дадут отопление

Параллельно продолжаются запуски отопления в других округах Приморского края. Так, жилой фонд и учреждения социальной сферы уже полностью подключены к теплу в Анучинском, Кавалеровском и Яковлевском округах края. Также решается вопрос о введении в эксплуатацию котельных в Красноармейском и Пожарском районах. До этого первые восемь котельных, расположенные в сёлах Рощинское, Вострецовское, Измайлихинское, Мельничное Красноармейского округа, приступили к работе.