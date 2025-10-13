Власти Владивостока сообщили, когда дадут отопление

Тепло дойдёт до Владивостока уже на этой неделе. Постановление о начале отопительного сезона принято и подписано в администрации города, сообщает ИА PrimaMedia.
В пятницу, 17 октября, тепло в приоритетном порядке начнет поступать в социальные объекты, а затем и в жилые дома города. По словам специалистов, на полное заполнение системы теплоснабжения может потребоваться несколько дней.
Параллельно продолжаются запуски отопления в других округах Приморского края. Так, жилой фонд и учреждения социальной сферы уже полностью подключены к теплу в Анучинском, Кавалеровском и Яковлевском округах края. Также решается вопрос о введении в эксплуатацию котельных в Красноармейском и Пожарском районах. До этого первые восемь котельных, расположенные в сёлах Рощинское, Вострецовское, Измайлихинское, Мельничное Красноармейского округа, приступили к работе.
К осенне-зимнему периоду Владивосток подошёл с высоким уровнем готовности. В рамках проведённых работ коммунальные службы заменили более 20 километров теплотрасс. Министерство жилищно-коммунального хозяйства продолжает мониторить температурные показатели по всему региону, чтобы своевременно запустить систему отопления при наступлении устойчивого похолодания.