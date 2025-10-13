Центр здоровья в подмосковном Воскресенске получил новый маммограф

Новый маммограф установили в центре здоровья в Воскресенске при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Современный аппарат отечественного производства позволит проводить процедуры более качественно и точно. Предполагается, что на нем специалисты смогут обследовать 18 пациентов в день.
«Новый аппарат обладает уникальной функцией томосинтеза — это современный метод, позволяющий получить объемное изображение. Врач может детально рассмотреть ткани, что увеличивает точность результата. Если во время обследования обнаружатся подозрительные изменения, есть возможность сразу же провести стереотаксическую биопсию. Маммограф позволяет безболезненно взять образец ткани для анализа. Это помогает быстро поставить точный диагноз и без промедления начать лечение», — отметил заведующий рентгеновским отделением Воскресенской больницы Алексей Соломатин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.