Уже начал замерзать в машине: ЧП на заснеженной трассе в Башкирии

Сегодня утром, 13 октября, в Башкирии спасатели оказали помощь водителю, попавшему в ДТП. Как сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, инцидент произошел во время мониторинга дорожной обстановки в условиях сильного снегопада.
На участке автомобильной дороги Уфа — Инзер — Белорецк от Архангельского до Серменево было введено полное прекращение движения для всех видов транспорта из-за сложных погодных условий: сильного снега, ветра, гололеда и ограниченной видимости.
В ходе патрулирования трассы спасатели обнаружили автомобиль, съехавший с дороги. По предварительной информации, водитель не справился с управлением в сложных погодных условиях. Сотрудники Госкомитета по ЧС оперативно оказали необходимую помощь замерзающему мужчине.
Кирилл Первов настоятельно порекомендовал жителям республики воздержаться от поездок по этому направлению до улучшения погодных условий.
