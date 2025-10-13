Власти Новороссийска увеличили число убежищ для граждан до 755

Общий перечень доступных укрытий в Новороссийске на сегодняшний день достиг 755 помещений, сообщают «Ведомости. Юг». К процессу их организации привлекаются различные структуры, включая управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городской администрации, а также управляющие компании, товарищества собственников жилья и территориальные общественные самоуправления. Актуальная информация о расположении всех защитных сооружений находится в открытом доступе на официальном интернет-портале администрации муниципального образования.