Власти Новороссийска увеличили число убежищ для граждан до 755

В городе стало на 35 укрытий больше.

Источник: KrasnodarMedia.su

13 октября. KrasnodarMedia. В Новороссийске продолжается планомерная работа по созданию дополнительных защитных сооружений для граждан. С начала текущего года муниципальный реестр заглубленных помещений, предназначенных для укрытия населения, пополнился 35 новыми объектами, что существенно усилило инфраструктуру гражданской обороны города.

Общий перечень доступных укрытий в Новороссийске на сегодняшний день достиг 755 помещений, сообщают «Ведомости. Юг». К процессу их организации привлекаются различные структуры, включая управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городской администрации, а также управляющие компании, товарищества собственников жилья и территориальные общественные самоуправления. Актуальная информация о расположении всех защитных сооружений находится в открытом доступе на официальном интернет-портале администрации муниципального образования.

Напомним, что необходимость усиления защитной инфраструктуры подтверждается текущей оперативной обстановкой. В конце сентября мэр Новороссийска Андрей Кравченко информировал о поступлении 121 обращения от граждан, касающегося повреждений жилых помещений в результате очередной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов. Эти данные подчеркивают важность продолжающейся работы по созданию дополнительных укрытий для обеспечения безопасности жителей города.

Напомним, 24 сентября Новороссийск подвергся масштабной атаке с применением беспилотников и безэкипажных катеров. Удары пришлись по центральной части города, включая район гостиницы «Новороссийск».

В результате атаки ВСУ на Новороссийск 24 сентября появилась информация о том, что пострадали сразу восемь человек. При этом, по официальным данным, числилось трое. Еще два — погибли. Об этом ранее сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

