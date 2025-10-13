Ричмонд
В ДНР из-за атаки вражеских дронов погиб омский лейтенант-росгвардеец

Павел Василенков после атаки БПЛА срочно спешил помочь пострадавшим.

Источник: Комсомольская правда

В ДНР из-за атаки ВСУ погиб 27-летний сотрудник Росгвардии из Омска, лейтенант полиции Павел Василенков. Об этом сообщила пресс-служба омского управлении Росгвардии, не уточняя город, где это произошло.

В ведомстве конкретизировали, что во время ударов БПЛА врага повреждения получил один из многоэтажных домов, мирные жители получили ранения. Лейтенант услышал крики и отправился на помощь пострадавшим.

"В этот момент рядом с ним разорвались снаряды вражеских беспилотников.

От множественных осколочных ранений лейтенант полиции Павел Василенков погиб на месте, до конца оставаясь верным долгу и присяге", — также сообщили в управлении.

Проститься с Павлом пришли его родные, друзья и сослуживцы, а также представители главного управления Росгвардии по ДНР и начальник территориального органа ведомства, генерал-майор полиции Естай Джангунаков.

За проявленные самоотверженность и отвагу при исполнении долга лейтенант посмертно удостоен ордена Мужества.

Ранее мы также сообщали, что на СВО погиб экс-депутат из Омской области.

