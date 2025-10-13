Красноярский губернатор встретился со школьниками и их родителями на семейном фестивале

«Вопросы финансово грамотного поведения актуальны для любой семьи. Умение принимать правильные финансовые решения не менее важно, чем умение писать, читать и считать. От них порой зависит не только благосостояние каждой семьи, но и в целом развитие нашего государства. Поэтому на фестивале каждый год мы обмениваемся опытом — как зарабатывать, как тратить, как сберегать и инвестировать, как можно накопить», — отметил губернатор.