Красноярский губернатор встретился со школьниками и их родителями на семейном фестивале

КРАСНОЯРСК, 13 октября, ФедералПресс. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков принял участие в финальном мероприятии VI Регионального семейного финансового фестиваля, проходившее в школе № 24. Как отметили в управлении пресс-службы губернатора и правительства края, каждый желающий смог повысить свою финансовую грамотность.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края

«Вопросы финансово грамотного поведения актуальны для любой семьи. Умение принимать правильные финансовые решения не менее важно, чем умение писать, читать и считать. От них порой зависит не только благосостояние каждой семьи, но и в целом развитие нашего государства. Поэтому на фестивале каждый год мы обмениваемся опытом — как зарабатывать, как тратить, как сберегать и инвестировать, как можно накопить», — отметил губернатор.

Михаил Котюков уточнил, что благодаря знанию финансовой грамотности, можно не стать жертвой мошенников. Особенно это важно для людей преклонного возраста.

«Здесь главный принцип: предупреждён, значит, вооружён, а рецепты, предупреждения мы должны разработать на этом фестивале. Уровень финансовой грамотности всем и всегда нужно повышать, ведь технологии уходят далеко вперёд и очень хорошо, что школьники включились в эту работу», — подчеркнул руководитель региона.

Гости фестиваля смогли посетить различные мастер-классы, послушать лекции по финансовой грамотности, а также принять участие в спортивных соревнованиях и чемпионате настольных игр.

Организатором фестиваля выступил Региональный центр финансовой грамотности. В этом году фестиваль объединил 800 организаций, которые провели более 4,5 тысяч мероприятий с участием свыше 70 тысяч человек. Примечательно, что разработанная в крае модель проведения фестиваля уже включена Минфином РФ и Банком России в каталог лучших региональных практик по финансовой грамотности.