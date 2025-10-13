Ричмонд
Иркутск вошел в топ-20 городов по соотношению зарплаты и стоимости жизни

Средняя заработная плата после вычета налогов достигла 94,9 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутск показал хороший результат в общероссийском рейтинге, составленным «РИА Новости», оценивающем соотношение заработной платы и стоимости жизни. По итогам первого полугодия 2025 года город занял 17-е место среди всех российских городов.

Средняя заработная плата после вычета налогов в Иркутске достигла 94,9 тысячи рублей в месяц. Этот показатель за год вырос более чем на 11%. Таким образом, соотношение дохода к стоимости потребительской корзины составило 4,11.

Среди соседних региональных центров Сибири и Дальнего Востока Иркутск обогнал Новосибирск, который находится на 32-й строчке, и Красноярск, расположившийся на 35-й позиции. Еще ниже в рейтинге оказался Улан-Удэ, занявший 71-е место. Лидерами исследования стали города с высокой доходностью населения, такие как Новый Уренгой, Салехард и Москва.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье выявили более 1,4 тысячи нарушений на воде.