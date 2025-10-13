Алина Загитова заявила, что установила два рекорда на Чукотке

"Какая же сложная выдалась неделя! Была рабочая поездка в Певек — там время +9 от Москвы, связи почти не было, а сам проект настолько стоил усилий, что ни капли не жалею! Тем более я установила там сразу два рекорда… Какие именно — расскажу позже.
Обратная дорога выдалась непростой: 32 часа в пути с пересадкой в Магадане. В Москве оказалась 11-го в 14:00, на маникюр — и практически сразу на ночные съёмки с 21:00 до 4 утра. Легла спать только в 10 утра, а следующий день проспала до 22:00. В итоге совсем перепутала день с ночью! А как вы боретесь с акклиматизацией после таких марафонов?" — подписала Загитова снимки в своем телеграм-канале.