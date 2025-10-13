Предпринимателям из Алтайского края рассказали о применении ИИ в бизнесе

Свыше 80 предпринимателей и самозанятых из Алтайского края приняли участие в тренинге «AI-лаборатория для бизнеса: практическое погружение в мир нейросетей», организованном в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Участники тренинга обсудили новые возможности нейросетей и способы их применения для оптимизации процессов, анализа данных и создания инновационных продуктов. Также слушатели проанализировали потенциал ИИ при повышении эффективности предпринимательской деятельности.
В первый день тренинга были рассмотрены принципы взаимодействия с текстовыми моделями нейросетей. Слушатели создали цифровой «двойник» для общения и анализа данных. Во второй день предприниматели учились генерировать с помощью ИИ изображения, аудиозаписи и видеоконтент для своих проектов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.