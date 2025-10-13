Предпринимателям из Алтайского края рассказали о применении ИИ в бизнесе

В первый день тренинга были рассмотрены принципы взаимодействия с текстовыми моделями нейросетей. Слушатели создали цифровой «двойник» для общения и анализа данных. Во второй день предприниматели учились генерировать с помощью ИИ изображения, аудиозаписи и видеоконтент для своих проектов.