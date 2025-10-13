Ричмонд
В Ростовской области нашли крупную популяцию редкой узорчатой змеи

На холмах Дона обнаружили редких узорчатых змей.

Источник: Комсомольская правда

Крупную популяцию редкого для Ростовской области узорчатого полоза удалось найти во время герпетологической экспедиции. Об этом сообщили в социальных сетях парка «Лога».

Исследования проходили с 6 по 8 октября в Усть Донецком районе на склонах Раздорских холмов в рамках международных проектов по изучению и сохранению неядовитых змей. Специалисты измерили и зафиксировали найденных особей, после чего выпустили их обратно в природную среду.

— Полученные данные помогут точнее воссоздавать условия зимовки в искусственных укрытиях и способствовать успешному разведению змей, — отметили в парке.

