Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белая медведица из Ленинградского зоопарка получила необычный подарок

Зоологи сделали для любимицы публики надувной матрас из старых пожарных рукавов — теперь Хаарчаана с удовольствием катается и играет, проверяя новый «аттракцион» на прочность.

Источник: Telegram-канал Ленинградского зоопарка

В Ленинградском зоопарке белая медведица Хаарчаана получила необычный подарок — надувной матрас, сделанный зоологами из старых пожарных рукавов. Новинка сразу привлекла внимание хищницы: сначала она осторожно обнюхала матрас, а потом с радостью начала кататься и играть, будто проверяя его на прочность.

Идея такого «аттракциона» появилась после того, как пожарные передали зоопарку списанные рукава, и сотрудники решили превратить их в безопасную игрушку для северной красавицы.

«Подобные игры поддерживают физическую форму и улучшают эмоциональное состояние животных», — рассказала ведущий зоолог Юлия Гилицкая.