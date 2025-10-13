Белая медведица из Ленинградского зоопарка получила необычный подарок

В Ленинградском зоопарке белая медведица Хаарчаана получила необычный подарок — надувной матрас, сделанный зоологами из старых пожарных рукавов. Новинка сразу привлекла внимание хищницы: сначала она осторожно обнюхала матрас, а потом с радостью начала кататься и играть, будто проверяя его на прочность.
Идея такого «аттракциона» появилась после того, как пожарные передали зоопарку списанные рукава, и сотрудники решили превратить их в безопасную игрушку для северной красавицы.
«Подобные игры поддерживают физическую форму и улучшают эмоциональное состояние животных», — рассказала ведущий зоолог Юлия Гилицкая.