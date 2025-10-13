Белая медведица из Ленинградского зоопарка получила необычный подарок

В Ленинградском зоопарке белая медведица Хаарчаана получила необычный подарок — надувной матрас, сделанный зоологами из старых пожарных рукавов. Новинка сразу привлекла внимание хищницы: сначала она осторожно обнюхала матрас, а потом с радостью начала кататься и играть, будто проверяя его на прочность.