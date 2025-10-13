Строитель и гонщик из Волгограда Антон Рыданов погиб в Турции

Антон Рыданов, 40-летний предприниматель из Волгограда и учредитель крупной строительной компании, трагически погиб 11 октября 2025 года в дорожно-транспортном происшествии в Турции. Он ехал на мотоцикле по маршруту в Каппадокию, но за 500 километров до цели, на трассе между Эрзинджаном и Сивасом, потерял управление и врезался в металлическое ограждение. От удара его выбросило с дороги, в результате чего была ампутирована нога. В тяжелейшем состоянии Антона доставили в учебно-исследовательскую больницу Менгючек Гази в Эрзинджане, где он вскоре скончался.
В Федерации мотоциклетного спорта России рассказали, что в квадроспорт волгоградец Антон Рыданов пришел неожиданно для самого себя. По образованию он был инженером-архитектором и руководил строительной фирмой. Но все изменилось после просмотра видео гонки «Золото Кагана — 2020». С декабря 2020 года он начал совершать любительские выезды с волгоградскими энтузиастами квадроциклов, а уже в марте 2021 года дебютировал на соревновании по Mud Racing в Краснодаре.
Антону удалось попасть в состав команды RM Sport и выступить на «Золоте Кагана — 2021». В тех гонках он не победил, но остался доволен участием, назвав гонку незабываемым опытом.
После «Золота Кагана» Антон планировал принять участие в Бахе «Арчеда» на родной волгоградской земле, намереваясь ехать на полностью стоковом квадроцикле РМ 800. Он был активным участником внедорожного мотоспорта, членом команды «Байк Пост» и RM Sport, и регулярно поддерживал связь с сообществом через соцсети.
Его уход стал тяжелой утратой для всей мотоциклетной семьи России. В некрологе от организаторов гоночной серии «Alpha Race» говорится, что Антон был спортсменом с ярким характером, чьи доброта, стремление к победе и позитив вдохновляли окружающих.
Дата прощания с ним пока не объявлена.