Строитель и гонщик из Волгограда Антон Рыданов погиб в Турции

Антон Рыданов, 40-летний предприниматель из Волгограда и учредитель крупной строительной компании, трагически погиб 11 октября 2025 года в дорожно-транспортном происшествии в Турции. Он ехал на мотоцикле по маршруту в Каппадокию, но за 500 километров до цели, на трассе между Эрзинджаном и Сивасом, потерял управление и врезался в металлическое ограждение. От удара его выбросило с дороги, в результате чего была ампутирована нога. В тяжелейшем состоянии Антона доставили в учебно-исследовательскую больницу Менгючек Гази в Эрзинджане, где он вскоре скончался.