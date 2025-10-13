Власти Новосибирска отчитались о подключении всех домов города к теплу

Мэр пояснил причины задержек в отдельных случаях. Например, в доме № 15 по улице Блюхера рабочие при ремонте чердака случайно повредили трубопроводы. Дефекты выявили незадолго до начала сезона, и их пришлось устранять в срочном режиме. А в здании на Железнодорожной, 2 жильцы одобрили модернизацию отопительной системы только до декабря. Обеспечение теплом в Новосибирске остаётся под строгим надзором.