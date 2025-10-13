Власти Новосибирска отчитались о подключении всех домов города к теплу

В настоящее время отопление подаётся во все социальные объекты и жилые дома Новосибирска. Последние здания, где ранее были холодные радиаторы, подключили к сети в конце минувшей недели. Об итогах запуска отопительной системы рассказал сегодня, 13 октября, мэр Максим Кудрявцев на рабочем совещании в областном правительстве.
Он указал, что сезон отопления в городе стартовал 17 сентября. Спортивные учреждения, школы, детские сады и социальные центры, а также большинство высотных домов получили тепло оперативно. В итоге ресурс дошло до 99,7% объектов.
Отставание затронуло лишь 26 зданий. Это значительно меньше, чем год назад — тогда не подключили 290 домов. В основном проблемы возникли из-за действий управляющих компаний. Однако все случаи решили, никого не оставили без внимания, все подключения завершены, подчеркнул руководитель города.
Мэр пояснил причины задержек в отдельных случаях. Например, в доме № 15 по улице Блюхера рабочие при ремонте чердака случайно повредили трубопроводы. Дефекты выявили незадолго до начала сезона, и их пришлось устранять в срочном режиме. А в здании на Железнодорожной, 2 жильцы одобрили модернизацию отопительной системы только до декабря. Обеспечение теплом в Новосибирске остаётся под строгим надзором.
Власти города перешли к интенсивному ежедневному контролю, подобно тому, как действовали в прошлом году. Любая поломка обязана устраняться в течение 23 часов, акцентировал внимание Максим Кудрявцев.