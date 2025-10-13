Мы с вами одной крови: писатель Захар Прилепин прилетел в Калининград

В здании регионального правительства состоялась его встреча с губернатором Алексеем Беспрозванных, в которой также приняли участие участники программы «Герои 39».
В ходе общения Прилепин обратился к присутствующим с вдохновляющими словами: «Мы с вами одной крови. Президент надеется на нас. Но есть те, для кого мы чужие».
Писатель выразил поддержку участникам специальной военной операции и отметил важность взаимопомощи и единства. Алексей Беспрозванных рассказал о новых решениях, направленных на расширение возможностей для участников СВО.
По его словам, на прошлой неделе подписан указ о внесении изменений в Положение о резерве управленческих кадров Калининградской области. Теперь в управленческий резерв региона смогут входить не только участники программы «Герои 39», госслужащие, бизнесмены, представители науки и общественных организаций, но и участники специальной военной операции, проявившие себя в зоне боевых действий. Для них упрощена процедура подачи документов — теперь их можно предоставлять в электронной форме, а также отменено возрастное ограничение в 49 лет.
«Эти меры позволят нам привлечь талантливых руководителей из числа участников СВО, готовых внести вклад в развитие нашей области», — подчеркнул губернатор.