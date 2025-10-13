Мы с вами одной крови: писатель Захар Прилепин прилетел в Калининград

По его словам, на прошлой неделе подписан указ о внесении изменений в Положение о резерве управленческих кадров Калининградской области. Теперь в управленческий резерв региона смогут входить не только участники программы «Герои 39», госслужащие, бизнесмены, представители науки и общественных организаций, но и участники специальной военной операции, проявившие себя в зоне боевых действий. Для них упрощена процедура подачи документов — теперь их можно предоставлять в электронной форме, а также отменено возрастное ограничение в 49 лет.