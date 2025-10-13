Мингорисполком озвучил сферы деятельности, в которых не хватает сотрудников. Подробности обнародовали в пресс-службе Комитету по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
В период с января по сентябрь 2025 года в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в трудоустройстве обратились и нуждались 12 622 человека.
«В заявленной нанимателями города потребности в работниках более 60% вакансий по рабочим профессиям», — отметили в сообщении.
Основную потребность в кадрах сформировали организации промышленности (18,6%), торговли (16,6%), строительства (9,7%). Кроме того, указаны сферы образования (9,5%), здравоохранения и предоставления социальных услуг (9,3%), транспорта (8,5%).
В Минске из рабочих специальностей самыми востребованными у нанимателей являются профессии промышленности. Речь идет про операторов и наладчиков станков ЧПУ, разные категории слесарей. Также названы комплектовщики, токари, электросварщики и так далее.
Что касается торговли и общепита, то не хватает продавцов, поваров, а также официантов, кухонных рабочих, контролеров-кассиров и других. В сфере строительства необходимы маляры, каменщики, штукатуры, дорожные рабочие и так далее.
В ведомстве отметили, что Минск также испытывает нехватку водителей автомобилей, троллейбусов, погрузчиков, трактористов, сантехников. Самыми востребованными в столице являются медицинские работники, воспитатели, учителя, бухгалтеры, программисты и так далее.
