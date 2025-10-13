В НГУ прокомментировали инцидент со съеденной студентами белкой. Напомним, трое молодых людей поймали и съели зверька. Информация об этом накануне распространилась в социальных сетях.
— О данном инциденте НГУ стало известно в середине августа 2025 года. На тот момент двое из причастных уже окончили бакалавриат и являлись выпускниками НГУ, к третьему обучающемуся были предприняты меры дисциплинарного взыскания, — прокомментировали КП-Новосибирск инцидент в университете.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что студентов, которые съели белку в новосибирском общежитии, отчислили из вуза. Один из тех, кто участвовал в процессе, понес дисциплинарное наказание.