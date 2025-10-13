В 2026 году на территории Бурятии модернизируют 8 библиотек

Восемь библиотек в Бурятии обновят в 2026 году при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры республики.
В частности, три библиотеки станут модельными благодаря победе в федеральном конкурсном отборе. Финансирование на проведение работ по модернизации получат Заиграевская межпоселенческая центральная библиотека, Кяхтинская центральная районная библиотека и библиотека-филиал № 3 в Улан-Удэ.
Помимо этого, в республике откроют детские культурно-просветительские центры. Они будут созданы на базе библиотеки в селе Санага, Клюевской сельской библиотеки, Заиграевской детской библиотеки и Детской библиотеки им. А. П. Гайдара в Улан-Удэ. Для этого специалисты модернизируют данные учреждения.
Кроме того, в республике обновят Закаменскую центральную районную библиотеку в Закаменске. Работы проведут за счет субсидии. Такое финансирование учреждение получит за победу в конкурсе библиотек на лучшую практику работы.
«Это прекрасная новость, что восемь наших библиотек преобразятся благодаря нацпроекту “Семья”. Мы очень рады, что федеральный центр поможет нашим жителям обрести не просто новые книгохранилища, но и современные пространства, уютные места для встреч, общения и всестороннего развития», — отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.