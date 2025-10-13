Мэр Воронежа предложил горожанам поделиться фотографиями любимых арт-объектов

Например, «Сапоги Петра I» посвящены визиту императора в Воронеж. А на проспекте Революции восстановлены Михайловские часы. Среди скульптурных групп особенно любимы памятники знаменитым землякам. Среди них — скульптурная группа, изображающая писателя Гавриила Троепольского и его верного пса, ставшего прообразом Бима из повести «Белый Бим Черное ухо», а также памятник поэту Самуилу Маршаку, запечатленному в светлом и вдохновенном облике.