Мэр Воронежа предложил горожанам поделиться фотографиями любимых арт-объектов

Уникальные монументы, скульптуры и арт-объекты стали визитной карточкой и символами столицы Черноземья. Глава города Сергей Петрин напомнил, что воронежцы знают богатое прошлое губернии, поэтому в городе созданы необычные скульптуры.

Например, «Сапоги Петра I» посвящены визиту императора в Воронеж. А на проспекте Революции восстановлены Михайловские часы. Среди скульптурных групп особенно любимы памятники знаменитым землякам. Среди них — скульптурная группа, изображающая писателя Гавриила Троепольского и его верного пса, ставшего прообразом Бима из повести «Белый Бим Черное ухо», а также памятник поэту Самуилу Маршаку, запечатленному в светлом и вдохновенном облике.

Современные скульптуры также пользуются большой любовью — миниатюрные ежики в парке Победы, арт-объект, именуемый в народе «Стул от жлобства», и оригинальные зонты, которые так и манят сделать памятное фото.

Мэр предложил делиться в комментариях снимками с любимыми скульптурами и арт-объектами Воронежа.