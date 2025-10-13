Глава BBN: Польша ведет кибервойну с Россией

Глава Бюро национальной безопасности Польши утверждает, что Евросоюзе налажена сеть агентов, которые получают вознаграждение за работу криптовалютой, что затрудняет их отслеживание спецслужбами. Ценцкевич возложил на них ответственность за широкий спектр гибридных атак — от проникновения беспилотников в воздушное пространство стран ЕС до кибератак на критически важные объекты.