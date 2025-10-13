Ричмонд
Глава BBN: Польша ведет кибервойну с Россией

Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич в интервью Financial Times заявил, что его страна ведет кибервойну с Россией. Он также подчеркнул, что НАТО остается единственным выгодным военным союзом для Польши.

Источник: AP 2024

«В киберпространстве Польша в настоящее время находится в состоянии войны с Россией, это больше не состояние угрозы», — цитирует Ценцкевича «Интерфакс».

Глава Бюро национальной безопасности Польши утверждает, что Евросоюзе налажена сеть агентов, которые получают вознаграждение за работу криптовалютой, что затрудняет их отслеживание спецслужбами. Ценцкевич возложил на них ответственность за широкий спектр гибридных атак — от проникновения беспилотников в воздушное пространство стран ЕС до кибератак на критически важные объекты.

В заключение руководитель BBN заявил, что НАТО является по-прежнему «единственным военным союзом, выгодным для Польши».

