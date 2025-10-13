Ричмонд
В Казани новый СИЗО запустят только в следующем году

Строительство нового следственного изолятора в Авиастроительном районе Казани завершится только в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил замначальника УФСИН России по Татарстану Эльдар Аллахвердиев, учреждение планируется взять под охрану уже в ноябре 2025 года, но полный ввод в эксплуатацию перенесен на следующий год.

Новый СИЗО рассчитан на содержание тысячи человек и включает три зоны: локальную, режимную и хозблок. Инфраструктура предусматривает прогулочные дворы, карантинное отделение, спортивную площадку и помещения для свиданий. Запуск изолятора позволит разгрузить действующие СИЗО № 1 и № 2 в Казани, где в настоящее время содержится на 220 человек больше установленного лимита.