Улица Ленина в Новосибирске вновь станет пешеходной

Начиная с 10 ноября, начнётся установка светового оформления в сердце города.

Источник: АиФ-Новосибирск

О подготовке к предстоящим новогодним торжествам сообщил глава Новосибирска, Максим Кудрявцев. По его словам, подготовительные работы в городе стартуют 10 ноября.

В ходе рабочей встречи в областном правительстве мэр уточнил, что первоочередной задачей станет праздничное оформление центральной части города с помощью иллюминации. На период почти в три месяца часть улицы Ленина будет отдана пешеходам. Открытие променада запланировано на 1 декабря.

Как пояснил Максим Кудрявцев, начиная с 10 ноября, начнётся установка светового оформления в сердце города — на улице Ленина, площади Ленина, а также в Первомайском и Театральном скверах. С первого дня зимы и до конца января улица Ленина станет пешеходной зоной. Данная мера традиционно направлена на повышение туристической привлекательности Новосибирска и создание праздничной атмосферы для жителей и гостей города.

Ожидается, что с 1 февраля движение автомобилей по улице Ленина возобновится в обычном режиме.