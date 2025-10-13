Улица Ленина в Новосибирске вновь станет пешеходной

О подготовке к предстоящим новогодним торжествам сообщил глава Новосибирска, Максим Кудрявцев. По его словам, подготовительные работы в городе стартуют 10 ноября.
В ходе рабочей встречи в областном правительстве мэр уточнил, что первоочередной задачей станет праздничное оформление центральной части города с помощью иллюминации. На период почти в три месяца часть улицы Ленина будет отдана пешеходам. Открытие променада запланировано на 1 декабря.
Как пояснил Максим Кудрявцев, начиная с 10 ноября, начнётся установка светового оформления в сердце города — на улице Ленина, площади Ленина, а также в Первомайском и Театральном скверах. С первого дня зимы и до конца января улица Ленина станет пешеходной зоной. Данная мера традиционно направлена на повышение туристической привлекательности Новосибирска и создание праздничной атмосферы для жителей и гостей города.
Ожидается, что с 1 февраля движение автомобилей по улице Ленина возобновится в обычном режиме.