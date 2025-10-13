Улица Ленина в Новосибирске вновь станет пешеходной

Как пояснил Максим Кудрявцев, начиная с 10 ноября, начнётся установка светового оформления в сердце города — на улице Ленина, площади Ленина, а также в Первомайском и Театральном скверах. С первого дня зимы и до конца января улица Ленина станет пешеходной зоной. Данная мера традиционно направлена на повышение туристической привлекательности Новосибирска и создание праздничной атмосферы для жителей и гостей города.