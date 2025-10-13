Новая велодорожка появилась на виадуке на проспекте Ленина

Об этом рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. На виадуке по проспекту Ленина подрядчики выделили специальный участок проезжей части под велодорожку. Раньше веломаршруты на этом участке были разрозненными, а теперь они связаны в единую сеть. Чтобы велосипедисты чувствовали себя в безопасности, вдоль велодорожки установили 36 бетонных блоков типа «нью-джерси». Это помогает избежать пересечений с автомобилями и делает движение более спокойным и предсказуемым. При этом количество автомобильных полос на дороге не изменилось, их удалось сохранить благодаря новой дорожной разметке. На виадуке сделали не только велодорожку, но и обновили пешеходные тротуары.