Новая велодорожка появилась на виадуке на проспекте Ленина

В Нижнем Новгороде появилась новая велодорожка с тротуаром, которая теперь соединяет улицы Даргомыжского и Октябрьской Революции.

Источник: администрация Нижнего Новгорода

Об этом рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. На виадуке по проспекту Ленина подрядчики выделили специальный участок проезжей части под велодорожку. Раньше веломаршруты на этом участке были разрозненными, а теперь они связаны в единую сеть. Чтобы велосипедисты чувствовали себя в безопасности, вдоль велодорожки установили 36 бетонных блоков типа «нью-джерси». Это помогает избежать пересечений с автомобилями и делает движение более спокойным и предсказуемым. При этом количество автомобильных полос на дороге не изменилось, их удалось сохранить благодаря новой дорожной разметке. На виадуке сделали не только велодорожку, но и обновили пешеходные тротуары.

Мэр города Юрий Шалабаев ранее отмечал, что развитие велоинфраструктуры в Нижнем продолжается.

Так, в 2024 году в Автозаводском районе завершили строительство замкнутой велосети протяжённостью 17 километров.