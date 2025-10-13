В аэропорту Кишинева с февраля 2022 года брошены четыре авто с украинскими номерами: Счет за парковку уже превысил стоимость машин — их владельцы не выходят на связь

В Международном аэропорту Кишинёва с февраля 2022 года остаются брошенными четыре автомобиля с украинскими номерами. Владельцы машин не выходят на связь.
Счёт за стоянку этих автомобилей уже фантастический. Например, для одного из них по старым тарифам накопилось около 110 тысяч леев, а по текущим тарифам (480 леев в сутки с восьмого дня) долг может достигать 470 тысяч леев, что значительно превышает стоимость самих машин.
Администрация аэропорта заявляет, что не может эвакуировать авто из-за отсутствия необходимых правовых рычагов в законодательстве Молдовы. Кроме того, они не могут связаться с владельцами, поскольку власти не имеют права предоставлять их персональные данные.
Аэропорт разрабатывает внутренний регламент, чтобы ограничить максимальный срок парковки в будущем.
