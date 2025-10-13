Просроченные лекарства пытаются продавать в Нижегородской области

По его данным, за лето система маркировки «Честный знак» по всей России пресекла свыше 85 тысяч попыток продать просроченные лекарства.
«Каждая упаковка перед продажей проверяется через “Честный знак”. Кассир сканирует код — система решает, можно продавать или нет», — пояснил эксперт.
Помимо Нижегородской, в число регионов-лидеров по блокировкам продажи лекарств вошли Москва, Крым, Дагестан, Якутия, Смоленская, Самарская, Московская области и Краснодарский край.
Чаще всего блокировалась продажа просрочки для профилактики гриппа и ОРВИ умифеновира и левотироксина натрия (предназначены для пациентов с дефицитом гормонов щитовидки). Кроме того, часто продают просроченные йод, зелёнку и экстракт алтея.
«Легально продать опасный препарат теперь невозможно. Все попытки система автоматически отправляет в Росздравнадзор», — пояснил Никонов.