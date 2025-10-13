В Госдуме назвали сроки рассмотрения закона о лимите числа банковских карт

Также Аксаков уточнил, что с его стороны поступило предложение ограничиться двадцатью картами. «Исходя из тех дискуссий, в которых я участвую, есть понимание, что нужно начать с двадцати, звучала цифра десять. Я разговаривал с теми, кто имеет много карт. Они говорят, что двадцати карт вполне достаточно для того, чтобы решать вопросы, связанные с использованием карт», — отметил он, добавив, что ограничение двадцатью картами позволит снизить огромное число преступных действий с помощью платежных карт.