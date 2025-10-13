Ричмонд
Ученые из Томска создали алгоритм, ускоряющий разработку лекарств

Используя его, также можно будет снизить на 30−40% стоимость первоначального этапа создания медикаментов.

Исследователи из Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) разработали алгоритм компьютерного дизайна, который позволяет выбрать из библиотеки химических соединений перспективный вариант для ускорения создания лекарств. Научная работа была организована в соответствии с целями программы «Приоритет 2030», входящей в нацпроект «Молодежь и дети», сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.

Предложенный исследователями подход основан на методах компьютерного дизайна лекарств и биоинформационном анализе. Созданный в СибГМУ алгоритм действует как мощный «магнит». Он быстро отсеивает бесперспективные варианты и выделяет кандидатов для дальнейшего изучения. При хороших условиях алгоритм способен ускорить поиск новых препаратов и биологически активных молекул минимум в 100 раз.

Преимущество и новизна этой методики заключаются в комплексности и доступности. Точность предсказаний превышает 86%. При этом использование алгоритма позволяет сократить стоимость первоначального этапа создания лекарств на 30−40%. На следующем этапе ученые планируют добавить в свою разработку инструменты молекулярной динамики. Это позволит еще сильнее повысить точность прогнозов.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.