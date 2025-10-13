Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезда в Крым вернулись в график

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение с Крымом полностью восстановлено после происшествия в Феодосии. Все поезда идут по графику. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

«С 11 часов все поезда, следующие в Крым, а также с полуострова, идут по расписанию», — уточнил представитель перевозчика.

Днем в понедельник стало известно, что из-за ЧП в Феодосии один поезд сообщением Санкт-Петербург — Севастополь следовал с задержкой 2,5 часа. Все остальные составы шли по расписанию, уточнили в транспортной компании.

Ранее в Южной транспортной прокуратуре сообщили, что в связи с задержкой составов в Крым ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.

Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу около полуночи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате инцидента возникло возгорание. Пострадавших на данный момент нет.

Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, также по ряду улиц не пускают личный транспорт.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше