Поезда в Крым вернулись в график

«С 11 часов все поезда, следующие в Крым, а также с полуострова, идут по расписанию», — уточнил представитель перевозчика.
Днем в понедельник стало известно, что из-за ЧП в Феодосии один поезд сообщением Санкт-Петербург — Севастополь следовал с задержкой 2,5 часа. Все остальные составы шли по расписанию, уточнили в транспортной компании.
Ранее в Южной транспортной прокуратуре сообщили, что в связи с задержкой составов в Крым ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.
Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу около полуночи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате инцидента возникло возгорание. Пострадавших на данный момент нет.
Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, также по ряду улиц не пускают личный транспорт.