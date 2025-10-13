Проведение ключевой части ИИ-вычислений ускорили в 1 тыс. раз

Для проверки работы этого алгоритма ученые собрали прототип матричного вычислителя, основанный на базе коммерчески доступных трехбитных ячеек ReRAM. Последующие тесты показали, что созданная ими система способна в тысячи раз превзойти в производительности уже существующие графические чипы при работе с относительно большими матрицами, и при этом она будет потреблять в сотни раз меньше энергии. В перспективе, это позволит не только повысить энергоэффективность систем ИИ, но и ускорить большое число научных расчетов и улучшить работу систем 5G и 6G-связи, подытожили физики.