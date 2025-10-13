В Чечне открыли движение по объездной дороге возле села Сержень-Юрт

Помимо этого, в Чечне открыли движение по мосту через реку Ахкичу. Переправа расположена на 60-м км автодороги Грозный — Ведено — граница Дагестана. Ремонтные работы на этом мосту стартовали в апреле и были завершены досрочно. Специалисты выпрямили извилистый участок автодороги, что позволило повысить уровень безопасности движения по переправе.