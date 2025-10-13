Ричмонд
В Чечне открыли движение по объездной дороге возле села Сержень-Юрт

Протяженность новой трассы составляет почти 9 км.

Открытие построенной при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» объездной трассы возле села Сержень-Юрт прошло в Чечне, сообщили в министерстве автомобильных дорог республики.

Работы на месте будущей трассы стартовали в 2023 году. Протяженность магистрали составляет 8,8 км. Появление этой трассы позволит снизить нагрузку на внутрисельскую дорогу и перенаправить транзитный транспорт в обход Сержень-Юрта. Подчеркивается, что магистраль оснащена всей необходимой инфраструктурой: знаками, разметкой, а также остановочными пунктами.

Помимо этого, в Чечне открыли движение по мосту через реку Ахкичу. Переправа расположена на 60-м км автодороги Грозный — Ведено — граница Дагестана. Ремонтные работы на этом мосту стартовали в апреле и были завершены досрочно. Специалисты выпрямили извилистый участок автодороги, что позволило повысить уровень безопасности движения по переправе.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.