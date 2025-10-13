В городе Канаше Чувашской Республики обновят 3 медпункта

Ремонтные работы при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» проводят в офисе врача общей практики и двух амбулаториях в городе Канаше, сообщили в Министерстве здравоохранения Чувашии.
В зданиях полностью заменят системы отопления, водо- и электроснабжения, пожарную сигнализацию. Также будут отремонтированы кабинеты врачей, процедурные, регистратуры. А для маломобильных пациентов в медпунктах установят пандусы и поручни.
«Для нас крайне важно, чтобы ремонт был выполнен не только в срок, но и качественно. Мы создаем комфортные условия не только для пациентов, но и для медицинского персонала. После завершения ремонта более 8,8 тысячи жителей получат обновленные, оснащенные современным оборудованием кабинеты, что позволит повысить качество и доступность медицинской помощи», — отметил главный врач Канашского межтерриториального медицинского центра Рената Федорова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.