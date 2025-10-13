В городе Канаше Чувашской Республики обновят 3 медпункта

«Для нас крайне важно, чтобы ремонт был выполнен не только в срок, но и качественно. Мы создаем комфортные условия не только для пациентов, но и для медицинского персонала. После завершения ремонта более 8,8 тысячи жителей получат обновленные, оснащенные современным оборудованием кабинеты, что позволит повысить качество и доступность медицинской помощи», — отметил главный врач Канашского межтерриториального медицинского центра Рената Федорова.