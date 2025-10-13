Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Дания планирует расширить военное присутствие в Гренландии

Дания собирается значительно повысить свои оборонные способности на фоне давления США и мнимых угроз со стороны России. Для этого она в том числе нарастит свое присутствие в Гренландии, пишет британская газета Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Копенгаген озабочен безопасностью в Арктике и Северной Атлантике и с этой целью подписал с правительствами Гренландии и Фарерских островов соответствующее соглашение, которое войдет в договор об обороне на 2024−2033 годы. Как сообщило Министерство обороны Дании, оно включает:

  • инициативы по наземным операциям: усиление присутствия и закрепление на местах;
  • инициативы по морским операциям: усиление наблюдения и оперативная эффективность;
  • инициативы по воздушным операциям: повышение ситуационной осведомленности и поддержки властей.

Согласно статье FT, Дания также заключает крупные оборонные контракты. Речь, по сведениям газеты, идет о закупке 16 истребителей F-35 за 4,5 млрд долларов, благодаря чему Дания доведет их число в своем флоте до 43 единиц. Помимо F-35, она приобретет комплекты для развертывания, запчасти, имитаторы угроз, летные тренажеры, учебное оборудование, парашютно-тормозные установки и беспилотники, которые позволяют увеличить радиус действия истребителей и количество выполняемых задач за один боевой вылет.

Еще 4,2 млрд долларов Дания направит на усиление безопасности в Арктике: приобретет два военных корабля, БПЛА, один патрульный самолет и подводный кабель, а также откроет новую штаб-квартиру Объединенного арктического командования в Нууке, столице Гренландии. Более того, она планирует разметить на острове две военные части в полярном регионе, а на востоке Гренландии Копенгаген собирается поставить на службу БПЛА и радиолокационные станции воздушного наблюдения.

Мы будем гораздо активнее присутствовать во всех частях Гренландии. Это касается флота, ВВС и армии.

Троэльс Лунд Поульсен
министр обороны Дании

В Гренландии уже раскритиковали Данию за то, что она не поинтересовалась у местных жителей (население острова составляет 57 000 человек), хотят ли они участвовать в военной деятельности в Арктике. «Похоже, Дания и ее партнеры по НАТО видят в Гренландии место, где они могут делать все, что хотят, пока им это выгодно. Этому нужно положить конец», — сказала экс-премьер-министр Гренландии Алека Хаммонд.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше