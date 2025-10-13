FT: Дания планирует расширить военное присутствие в Гренландии

В Гренландии уже раскритиковали Данию за то, что она не поинтересовалась у местных жителей (население острова составляет 57 000 человек), хотят ли они участвовать в военной деятельности в Арктике. «Похоже, Дания и ее партнеры по НАТО видят в Гренландии место, где они могут делать все, что хотят, пока им это выгодно. Этому нужно положить конец», — сказала экс-премьер-министр Гренландии Алека Хаммонд.