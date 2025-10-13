FT: Дания планирует расширить военное присутствие в Гренландии

Копенгаген озабочен безопасностью в Арктике и Северной Атлантике и с этой целью подписал с правительствами Гренландии и Фарерских островов соответствующее соглашение, которое войдет в договор об обороне на 2024−2033 годы. Как сообщило Министерство обороны Дании, оно включает:
- инициативы по наземным операциям: усиление присутствия и закрепление на местах;
- инициативы по морским операциям: усиление наблюдения и оперативная эффективность;
- инициативы по воздушным операциям: повышение ситуационной осведомленности и поддержки властей.
Согласно статье FT, Дания также заключает крупные оборонные контракты. Речь, по сведениям газеты, идет о закупке 16 истребителей F-35 за 4,5 млрд долларов, благодаря чему Дания доведет их число в своем флоте до 43 единиц. Помимо F-35, она приобретет комплекты для развертывания, запчасти, имитаторы угроз, летные тренажеры, учебное оборудование, парашютно-тормозные установки и беспилотники, которые позволяют увеличить радиус действия истребителей и количество выполняемых задач за один боевой вылет.
Еще 4,2 млрд долларов Дания направит на усиление безопасности в Арктике: приобретет два военных корабля, БПЛА, один патрульный самолет и подводный кабель, а также откроет новую штаб-квартиру Объединенного арктического командования в Нууке, столице Гренландии. Более того, она планирует разметить на острове две военные части в полярном регионе, а на востоке Гренландии Копенгаген собирается поставить на службу БПЛА и радиолокационные станции воздушного наблюдения.
Мы будем гораздо активнее присутствовать во всех частях Гренландии. Это касается флота, ВВС и армии.
В Гренландии уже раскритиковали Данию за то, что она не поинтересовалась у местных жителей (население острова составляет 57 000 человек), хотят ли они участвовать в военной деятельности в Арктике. «Похоже, Дания и ее партнеры по НАТО видят в Гренландии место, где они могут делать все, что хотят, пока им это выгодно. Этому нужно положить конец», — сказала экс-премьер-министр Гренландии Алека Хаммонд.