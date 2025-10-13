Ричмонд
Около 160 компаний Башкирии вошли в реестр работодателей для участников СВО

Предприятия предлагают фронтовикам более 700 вакансий.

Реестр работодателей для трудоустройства участников СВО был создан в Республике Башкортостан в соответствии с целями нацпроекта «Кадры». В него вошли 159 компаний региона, сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики.

«Содействие занятости участников специальной военной операции — приоритетное направление работы службы занятости Башкортостана. В практику вошло проведение специализированных ярмарок вакансий в единые дни по всей республике. Кадровые центры выстраивают карьерную траекторию соискателей с учетом их мотивации, ограничений, запросов», — прокомментировала глава министерства Ленара Иванова.

Например, в реестре состоят такие крупные компании республики, как «Уфимское моторостроительное производственное объединение», «Уфимское агрегатное производственное объединение», «Башкирская содовая компания» и агропромышленный комплекс «Алексеевский». Предприятия из реестра предлагают более 700 вакансий для участников СВО.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.