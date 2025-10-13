Бизнесу Аргаяшского района Челябинской области расскажут о господдержке

Открытая встреча представителей органов власти с предпринимателями Аргаяшского района Челябинской области пройдет 14 октября в селе Аргаяш. На мероприятии обсудят актуальные меры поддержки, доступные по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации муниципалитета.
Участниками встречи станут как действующие предприниматели, так и те, кто планирует открыть свое дело. В программу мероприятия входит блок вопросов и ответов, Представители бизнеса смогут получить разъяснения от профильных специалистов по конкретным проблемам: от подключения к инфраструктуре и участия в закупках до получения льготного финансирования и урегулирования спорных ситуаций.
Для участия во встрече необходимо заранее зарегистрироваться. Это можно сделать по телефонам: 8 (35131) 2−24−45, 8 (35131) 2−02−31 либо лично в администрации Аргаяшского района по адресу: село Аргаяш, улица 8 Марта, дом 38, кабинеты 312 или 314.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.