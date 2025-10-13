Бизнесу Аргаяшского района Челябинской области расскажут о господдержке

Участниками встречи станут как действующие предприниматели, так и те, кто планирует открыть свое дело. В программу мероприятия входит блок вопросов и ответов, Представители бизнеса смогут получить разъяснения от профильных специалистов по конкретным проблемам: от подключения к инфраструктуре и участия в закупках до получения льготного финансирования и урегулирования спорных ситуаций.