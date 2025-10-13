В Татарстане ввели новые правила для организаторов массовых мероприятий

С 3 октября 2025 года в Татарстане начали действовать новые требования к проведению массовых мероприятий. Согласно поправкам в республиканском законодательстве, организаторы культурных и спортивных событий обязаны заранее уведомлять органы исполнительной власти и местного самоуправления.
В уведомлении необходимо указывать тему мероприятия, точное место и время проведения, сведения об организаторе, планируемое количество участников, а также перечень мер по обеспечению общественного порядка и безопасности. Новые правила направлены на повышение уровня безопасности при проведении массовых мероприятий в республике.